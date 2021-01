POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Karl-Englert-Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zwischen Dienstag 13:00 Uhr und heute 07:45 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Garage am Holunderweg auf. Aus der Garage wurde ein Wagenheber entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Dienstag, zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Balkontür an einer Erdgeschosswohnung an Weidenstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck mit.

Etwa im selben Zeitraum hebelten Unbekannte eine Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Schiernfeldstraße auf. Aus einer Schublade im Wohnzimmer wurde Schmuck entwendet. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Ebenfalls über einen Balkon gelangten Unbekannte in eine Wohnung an der Weidenstraße. Am späten Dienstagnachmittag kletterten die Täter in das zweite Obergeschoss. Hier öffneten sie ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Uhr entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

