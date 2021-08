Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebe entwenden Aluminiumkabel -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bockenem/Schlewecke-(hei) Am Donnerstag, den 12.08.2021, wurde der Polizei Bad Salzdetfurth bekannt, dass es in der vorherigen Nacht, zwischen 00:00-08:00 Uhr morgens, zu einem Diebstahl auf einer Baustelle der TenneT TSO GmbH gekommen ist, welche sich auf einem Kornfeld an der Schlewecker Straße, zwischen Bockenem und Schlewecke, befindet. Die Diebe entwendeten eine ca. 500 kg schwere Spule, auf die ein Aluminiumkabel mit Stahlkern aufgerollt war, nachdem sie zuvor die aufgestellten Bauzäune zum Materialienbereich der Baustelle überwunden hatten.

Die Polizei vermutet aufgrund der Schwere der Spule, dass es sich um mindestens zwei oder mehr Täter gehandelt haben muss, die zum Abtransport ein Fahrzeug nutzten und sucht nun Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zur Tat gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 05063-9010 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

