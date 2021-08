Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Schmuck aus Wohnung entwendet Warnhinweis auf Betrüger!

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Nußbaumstraße Eine 69-jährige Frau aus Sarstedt öffnete gestern, 11.08.2021, um 14:00 Uhr ihre Wohnungstür. Es hatte in ihrer Wohnung, die sich in der 2. Etage befindet, geklingelt. Ein Mann kam die Treppe heraufgelaufen und erklärte, dass er von der Wohnungsbaugesellschaft sei und aufgrund eines Wasserschadens im Nachbarhaus eine Überprüfung durchführen soll. Die Sarstedterin ließ den Mann in ihre Wohnung. Der Mann begab sich in das Badezimmer und bat dann um Mithilfe. Nachdem der Mann die Wohnung verließ, stellte die Frau den Diebstahl ihres sämtlichen Schmucks fest(Wert: mittlerer vierstelliger Eurobetrag) Sie beschreibt den Täter als männlich

- ca. 170cm groß - normale Statur - mittelbraune, gepflegte Haare - KEINE Brille, KEIN Bart - blaue Arbeiterlatzhose mit gelb abgesetzten Taschen - Arbeiterjacke - spricht Hochdeutsch - KEINEN Mundnasenschutz getragen - KEINE Handschuhe getragen

Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850

Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Lassen sie sich den Ausweis zeigen und schreiben sich die Personalien auf - oder machen sie ein Foto vom Ausweis. Schließen sie die Tür und rufen sie die Polizei an. Oder erkundigen sie sich fernmündlich bei der Wohnungsbaugesellschaft (Telefonnummer aus den Mietvertrag) nach dem Mitarbeiter.

Lassen sie keine Personen unbeaufsichtigt in ihre Wohnung - holen sie ggf. einen Nachbarn zur Unterstützung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell