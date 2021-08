Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze ahndet Verkehrsverstöße

Hildesheim (ots)

Elze (fre) Am 11.08.2021 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich durch. Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "überhöhte Geschwindigkeit" wurden Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 im Bereich Wülfingen, sowie auf der L480 in Höhe der Ortschaft Rheden durchgeführt. Insgesamt wurden acht Verstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug 105 km/h.

Weiterhin wurde in Gronau (Leine) ein Radfahrer angehalten und kontrolliert, welcher während der Fahrt telefonierte. Es wird darauf hingewiesen, dass auch Fahrradfahrer als Fahrzeugführende gelten. Eine Nutzung des Mobiltelefons stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Verwarngeld geahndet. Ein weiterer Radfahrer befuhr am späten Abend die Brandstraße in Elze mit fehlender Beleuchtung.

Darüber hinaus leitete die Polizei Elze Strafverfahren ein, weil ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer einen E-Scooter mit fehlender Pflichtversicherung im öffentlichen Verkehrsraum führte.

