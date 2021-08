Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

Borsum (Sti). Am 12.08.2021, gegen 10.50 Uhr ist es in Borsum in der Harsumer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 24jähriger Harsumer die Gerhard-Hauptmann-Straße mit seinem Pkw befahren. An der Kreuzung zur Harsumer Straße wollte er seine Fahrt in Richtung Asel fortsetzen. Hierbei hat er offenbar einen Motorradfahrer übersehen, der die Harsumer Straße in Richtung Hüddessum befahren hat. Durch den Zusammenstoß wurde der 42jährige Motorradfahrer aus Söhlde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht werden. Weiterhin wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell