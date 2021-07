Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte zünden Autos in Hannover an

Hannover (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 21.07.2021, sind zwei Pkw in den hannoverschen Stadtteilen Nordstadt und Ahlem ausgebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen zweier Brandstiftungen und sucht daher Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brannte am Mittwoch, 21.07.2021, gegen 02:00 Uhr zunächst ein Toyota Yaris Verso. Der weiße Pkw parkte zu diesem Zeitpunkt am Straßenrand des Stollenweges in Ahlem / Ecke Geveker Kamp. Zwei vorbeifahrende Zeugen meldeten den am Heck brennenden Pkw der Polizei, die die Feuerwehr alarmierte. Als die Streifenwagenbesatzung kurz darauf eintraf, hatte das Feuer bereits das ganze Fahrzeug erfasst. Der brennende Toyota rollte, ausgelöst durch den Brand, gegen einen davor geparkten Mercedes C180. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf den Mercedes und löschte den Brand in kurzer Zeit. Anwohner der Heisenstraße in der Nordstadt meldeten in der gleichen Nacht gegen 04:00 Uhr ebenfalls einen brennenden Pkw am Straßenrand. Der betroffene rote Nissan Micra stand in der Nähe der Kreuzung "An der Lutherkirche". Die Feuerwehr löschte auch dieses Feuer schnell. Die Polizei stellte die ausgebrannten Kraftfahrzeuge sicher und ließ sie daher abschleppen. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Hannover wegen Brandstiftung und bittet daher um hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Brandstiftern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nzj, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell