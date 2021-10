Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle- Unbekannte nehmen Kabel mit

Löhne (ots)

(sls) Nach bisherigen Ermittlungen kam es am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Weihestraße in Löhne zum Diebstahl von mehreren Stromkabel. Am Freitagabend gegen 16.00 Uhr verließen die Arbeiter die Baustelle eines Einkaufsmarktes. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialen auf dem Gelände. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass mehrere Kabel entwendet wurden. Nachdem die bislang unbekannten Täter augenscheinlich einen der Bauzäune öffneten und auf das Gelände gelangten, nahmen sie ca. 3x20m Kraftstromkabel und auch eine Elektrotrommel mit ca. 400m Stromkabel mit. Die Elektrotrommel befand sich in einem Lagerraum der Baustelle während die Kraftstromkabel lose im Rohbau-Bereich lagen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. In wie weit die Unbekannten zum Abtransport der Kabel ein Fahrzeug benutzten mussten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen am vergangenen Wochenende verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen sind. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

