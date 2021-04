Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Höven/Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Mit der Abgabe einer Blutprobe endete die Autofahrt für einen 30-jährigen Nottulner. Polizisten stoppten den Mann in der Nacht auf Sonntag (04.04.21) in der Bauerschaft Höven. Gegen 0.22 Uhr beobachteten sie, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest vor Ort war positiv. Auf der Wache Coesfeld entnahm ihm ein Arzt die Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des 30-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

