Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten auf Spielplatz- Drohung mit Soft-Air Pistole

Herford (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (16.10.) kam es auf einem Spielplatz an der Bauvereinstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 16.18 Uhr bemerkte ein Zeuge die Streitigkeiten. Die beteiligten Personen wurden im Bereich eines anliegenden Mehrfamilienhauses auf dem dortigen Grünstreifen durch die Polizeibeamtn angetroffen. Die Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Parteien kam. Infolge dessen zog ein 18-Jähriger aus Herford plötzlich eine Soft-Air (Spielzeugpistole) aus der Kleidung und bedrohte damit die anwesenden Personen. Zu diesem Zeitpunkt konnte durch die Beteiligten nicht festgestellt werden ob es sich um eine "echte" oder Spielzeugpistole handeln würde. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten forderten, unter Einhaltung der Eigensicherung, den 18-Jährigen auf, die Waffe auszuhändigen. Der Aufforderung kam er nur widerwillig und nach mehreren Aufforderungen nach. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei der Soft-Air Pistole um eine Spielzeugpistole handelt, die jedoch eine Größe und Aussehen einer echten Pistole durchaus ähnlich sieht. Die Spielzeugpistole wurde zunächst sichergestellt. Dem Beschuldigten erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

