Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schlägerei im Bereich Diskothek- Besucher durch Schläge verletzt

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag (16.10.) wurden Polizeibeamte zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Bünder Straße gerufen. Ein 19-Jähriger aus Spenge teilten den Beamten mit, dass er gegen 03.20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz beobachtete. Der Geschädigte entschloss sich, den Streit schlichten zu wollen und ging auf die Gruppe zu. Plötzlich und unerwartet trat eine unbekannte Person aus der Gruppe heraus und schlug dem Spenger mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe mit dem bislang unbekannten Schläger vom Parkplatz und konnte auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Beschuldigte wird mit ca. 180cm groß, dunkele Haare und dunkler Jacke beschrieben. Die Nase war augenscheinlich schon blutig. Der 19-Jährige wurde durch die Schläge im Gesichtsbereich verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Zu Zeitpunkt der Schlägerei befanden sich mehrere Gäste der Diskothek auf dem Parkplatz, so dass die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen hofft, die Angaben zu der Schlägerei machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell