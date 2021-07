Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Diebe scheitern ++ PKW ausgebrannt ++ Betrunken am Steuer ++ Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer verletzt

Cuxhaven (ots)

PKW Diebe scheitern

Geestland / Langen. Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter einen PKW von einem landwirtschaftlichen Anwesen zu stehlen. Die Täter versuchten das Auto kurzzuschließen. Dies gelang nicht, jedoch verursachten die Täter nicht unerheblichen Schaden im Cockpit des Fahrzeugs.

PKW ausgebrannt

Geestland / Kührstedt. Auf einem Privatgrundstück geriet am Sonntag, 18.07.2021, gegen 17 Uhr ein PKW in Brand. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden, bevor Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ebenso wurde niemand bei dem Feuer verletzt. Der PKW wurde völlig zerstört.

Betrunken am Steuer

Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Cuxhaven einen 57-jährigen Rollerfahrer auf der Papenstraße kurz vor dem Autobahnkreisel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer verletzt

Geestland / Bad Bederkesa. Am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, wurde ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Langen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann übersah an der Rechts-vor-links Kreuzung Mattenburger Straße und Berghorn den von rechts kommenden PKW eines 53-jährigen Schiffdorfers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Langener und verletzte sich. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 6.000 Euro.

