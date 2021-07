POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 18.07.2021

Polizeiinspektion Cuxhaven

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 18.07.2021

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Berauscht in die Verkehrskontrolle Am Samstag, 17.07.2021, kontrollierten Beamte vom Zoll Bremerhaven den Fahrer eines Audi im Bereich Beverstedt. Die Beamten stellten neurologische Auffälligkeiten hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest, so dass die zuständigen Kollegen von der Polizeidienststelle Schiffdorf weitere Ermittlungen übernahmen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht auf Konsum von Cannabis und Kokain. Der in Bremervörde wohnende Mann wurde zur Wache nach Schiffdorf verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Loxstedt. Motorrad umgefahren und geflüchtet Am 17.07.2021, gegen 15.30 Uhr, wurde in Loxstedt, Hohewurth, ein ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad angefahren. Bei dem Zusammenstoß fiel die BWM zu Boden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 2500 Euro. Die Polizei Schiffdorf sucht jetzt einen flüchtigen weißen Mercedes ggf. mit einem Anhänger, der als Unfallverursacher in Frage kommt. Wer Hinweise in dem vorliegenden Fall geben kann, meldet diese bitte der Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706-9480.

