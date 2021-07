Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Kita scheitert ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Kita scheitert

Hagen. In der Nacht von Dienstag, 13.07.21, auf Mittwoch, 14.07.21, versuchten unbekannte Täter in die Kita "Rasselbande" in der Schulstraße einzubrechen. Die Täter wollten ein Fenster aufhebeln, um so in das Gebäude zu gelangen. Sie scheiterten bei dem Versuch, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagen unter 04746-931160 zu melden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schiffdorf/Spaden. Am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, wurde ein 20-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der junge Mann war auf der Friesenstraße in Spaden unterwegs. An der Kreuzung zum Westruck missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen, der mit seinem PKW von rechts kam. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

