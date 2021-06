Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: E-Bike gestohlen; Hodenhagen: Einbruch in Sporthalle; Schneverdingen: Schwarzer BMW angefahren - Polizei sucht Verursacher

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.06.2021 Nr. 1

06.06 / E-Bike gestohlen

Walsrode: Aus einem Schuppen an der Verdener Straße entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende ein E-Bike der Marke Corratec, Life 5s im Wert von rund 2.740 Euro. Hinweise zum Geschehen sowie zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

06.06 / Einbruch in Sporthalle

Hodenhagen: Unbekannte hebelten am vergangenen Wochenende die Eingangstür der Sporthalle an der Schulstraße auf und gelangten auf diese Weise in den Vorraum des Gebäudes. Weitere Türen wurden nicht angegangen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

07.06 / Schwarzer BMW angefahren - Polizei sucht Verursacher

Schneverdingen: Am Vormittag des vergangenen Mittwochs, 02.06.2021, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 09:20 Uhr, wurde ein in einer Parkbucht an der Bahnhofstraße, in Höhe des dortigen Friseurs, abgestellter schwarzer BMW angefahren. Am Fahrzeug entstand circa 1500 Euro Sachschaden. Der Verursacher beging Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

