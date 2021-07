Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven +++ Geldbörsendiebstahl +++ Straßenverkehrsgefährdung

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste / Nordholz - Geldbörsendiebstahl

Am Freitag den 16.07.2021, ca. 14.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters zum Diebstahl einer Geldbörse. Hierzu habe ein dunkler Geländewagen der Marke Nissan aus dem Zulassungsbezirk Hannover (H) neben dem PKW der Geschädigten gehalten. Eine männliche Person sei ausgestiegen und habe die kurze Abwesenheit der Geschädigten genutzt, um aus dem unverschlossenen PKW die Geldbörse zu entwenden. Anschließend habe sich der dunkle SUV mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz in unbekannte Richtung entfernt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation Nordholz unter Tel.: 04741/981150 in Verbindung zu setzen.

Bremerhaven, BAB 27 (Straßenverkehrsgefährdung)

Am 16.07.2021 befuhr ein 24-jähriger Bremerhavener mit dem Mercedes seines Vaters den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Richtung Bremen. Um möglichst schnell mit dem hochmotorisierten Fahrzeug voran zu kommen, fuhr er vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den Überholfahrstreifen. Hier befand sich jedoch eine 54-jähige Frau aus Lemwerder mit ihrem KIA. Durch eine Vollbremsung konnte sie einen Unfall verhindern. Ein Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Geestland wurde zufällig Augenzeuge des Geschehens und konnte den Mercedes Fahrer auf dem nächsten Autobahnparkplatz anhalten. Die noch immer aufgelöste Fahrerin des KIA fuhr ebenfalls auf den Autobahnparkplatz und bedankte sich für das Einschreiten der Polizei. Der Fahrer des Mercedes muss sich nun wegen des Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ob er überhaupt einen Führerschein besitzt, wird derzeit noch überprüft.

