Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kontrollen an szenebekannten Orten+++ Auffälliger Randalierer+++ Schlechte Lösung beim Löschversuch+++ Radfahrerin touchiert

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 19.05.2019:

Gießen: Kontrollen an szenebekannten Orten

Gegen die örtliche Drogenszene sind Beamte der Gießener Polizeidirektion, die durch die hessische Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, am Dienstagnachmittag vorgegangen. Die Kontrollen, die im Bereich Neustadt, am Seltersweg bis hin zum Lahnufer stattfanden, führten zu einer Festnahme. Trotz der teilweise schwierigen Wetterverhältnisse wurden 20 Personen kontrolliert. Eine Person hatte Drogen dabei, während zwei andere zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Zudem wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Gießen: Auto muss stehen bleiben

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 27 - Jähriger mit seinem Audi am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, in er Licher Straße. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Auch stellte es sich heraus, dass der PKW unerlaubt "tiefer gelegt" wurde und somit über keine Betriebserlaubnis verfügte.

Gießen: Internetsuche führt zum Auffinden eines Handys

Vor mehreren Tagen hatte ein 14 - Jähriger sein IPhone in Gießen während eines Einkaufs im Einkaufswagen liegen lassen. Offenbar hatte ein Unbekannter dies ausgenutzt und das Handy mitgenommen. Der Jugendliche durchstöberte das Internet und fand auf einer bekannten Online-Verkaufsplattform sein Handy aufgrund bestimmter kleinerer Beschädigungen wieder. Es stellte sich heraus, dass ein 30 - Jähriger das Smartphone das 14 - Jährigen dort angeboten hatte. Der mutmaßliche Täter konnte überführt und das Handy sichergestellt werden.

Grünberg: 65 - Jährige nach Hundebiss verletzt

Im Asterweg in Grünberg wurde eine 65 - Jährige am Dienstagmittag offenbar durch einen Biss eines Hundes verletzt. Offenbar hatte der Hund die Frau auf dem Gehweg angesprungen und zugebissen. Gegen die Besitzerin, eine 34 - Jährige, wurde ein Verfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Buseck: Katalysatoren entwendet

Katalysatoren im Wert von mehreren tausend Euro wurden in der Nacht zum Montag im Flößerweg in Alten-Buseck entwendet. Unbekannte hatten auf dem Gelände eines Autohauses mehrere Fahrzeuge "hochgebockt" und dann vier solcher Teile abmontiert und entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schlechte Lösung beim Löschversuch

Mit einem Topf voller Öl wollte ein 29 - Jähriger einen Brand in seiner Küche am Montagnachmittag im Kropbacher Weg löschen. Zuvor hatte er offenbar versehentlich den Herd eingeschaltet und auf dem Kochfeld Gegenstände stehen lassen. Als die Gegenstände brannten und er mit dem Öl löschte, griffen die Flammen auf die Kücheneinrichtung über. Der Brand musste letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auffälliger Randalierer

Da ein randalierender Mann mehrfach in den letzten zwei Tagen auffiel, musste er am Mittwochmorgen wieder ins Polizeigewahrsam. Letzten Sonntagabend gegen 20.20 Uhr sprang der Asylbewerber, der sich als Jamaikaner ausgab, in der Rödgener Straße vor das Auto einer 37-jährigen Gießenerin, beleidigte sie und bewarf ihr Auto mit Steinen. Er kam anschließend ins Polizeigewahrsam, aus dem er gegen 05.00 Uhr am Folgetag entlassen wurde. Nur eine Stunde später kam es erneut zu einem Angriff auf eine Autofahrerin in der Rödgener Straße. Zunächst beleidigte er eine 49-jährige Fußgängerin und verfolgte sie. Anschließend sprang er erneut auf die Straße vor das Auto einer 46-Jährigen, schlug auf die Motorhaube, trat gegen das Fahrzeug und beleidigte die Fahrerin auf sexueller Basis. Aufgrund einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Am Dienstagvormittag gegen 08.30 Uhr "drehte" der Jamaikaner offenbar in der Asylunterkunft in der Straße Stolzemorgen durch. Die eingesetzte Polizeistreife brachte ihn auf freiwilliger Basis in eine Fachklinik, die er offenbar gegen 17.30 Uhr wieder verließ. Dienstagabend schlug er in der Asylunterkunft mit einem Gürtel in der Rödgener Straße nach einem siebenjährigen Kind, welches er offenbar knapp verfehlte. Als die 27-jährige Mutter ihn daraufhin ansprach, beschimpfter er die aus Syrien stammende Frau. Mittwochfrüh gegen musste die Polizei erneut wegen des Mannes in die Asylunterkunft in der Rödgener Straße fahren. Der 55-Jährige war trotz eines Betretungsverbotes auf das Gelände gekommen. Hier trat er vor das Fahrzeug einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes, nötigte sie zum Anhalten, beschimpfte und bedrohte sie, sie umzubringen. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrerin touchiert

Am Montag (17.Mai) gegen 13.00 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ausparken in der Rodtbergstraße eine 14-jährige Radfahrerin. Die Radlerin verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: LKW beim Vorbeifahren touchiert

Am Montag (17.Mai) gegen 13.50 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Straße "Auf der Höll" und touchierte dabei offenbar einen am Fahrbahnrand geparkten LKW. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 3.800 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 73-jährigen Frau aus dem Kreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A480/Gießen: Zusammenstoß im Baustellenbereich

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer und eine 51-jährige Frau in einem BMW befuhren hintereinander die Autobahn 480 in einem Baustellenbereich von Reiskirchen in Richtung Wettenberg. Die BMW-Fahrerin beabsichtigte den LKW zu überholen. Offenbar aufgrund regennasser Fahrbahn und unzureichenden Seitenabstands touchierten sich die Fahrzeuge. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.300 Euro. Vermutlich handelt es sich um einen weißen LKW mit Thermokühleraufbau. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren touchiert

Ein 65-jähriger Mann in einem Sprinter befuhr am Dienstag (18.Mai) gegen 12.00 Uhr die Eichgärtenalleen in Richtung Anlagenring. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Sprinter-Fahrer den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Renault. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Unfallflucht am Impfzentrum

Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Rangieren auf dem Schotterparkplatz des Impfzentrums am Dienstag (18.Mai) zwischen 07.00 Uhr und 07.45 Uhr einen geparkten Dacia. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Duster zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange und dem vorderen, rechten Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannter streift LKW beim Anfahren an Ampel

Ein 29-jähriger Mann in einem LKW und ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hielten am Dienstag (18.Mai) gegen 13.00 Uhr nebeneinander an einer roten Ampel in der Friedrichstraße. Beim Anfahren streifte der Unbekannte den LKW. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Zusammenstoß mit Rollerfahrer

Am Dienstag (18.Mai) gegen 15.30 Uhr befuhr eine 44 -jährige Frau aus Linden mi einem Roller den Arnsburger Weg in Leihgestern und beabsichtigte auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem zunächst Unbekannten, der vom Parkplatz in die Arnsburger Straße einbiegen wollte. Die Rollerfahrerin verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen führten zu einem 66-jährigen Mann aus dem Kreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht auf dem Parkplatz Ringallee

Nur 25 Minuten parkte ein BMW am Dienstag (18.Mai) auf dem Parkplatz an der Ringallee. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen X3 zurückkam, war dieser im vorderen, rechten Bereich beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen BMW handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Nicht auf Verkehr geachtet

Eine 24-jährige Radfahrerin aus Gießen befuhr am Mittwoch (19.Mai) gegen 07.15 Uhr der Fahrradstreifen der Frankfurter Straße und fuhr offenbar ohne auf den Verkehr zu achten nach links. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 60-jährigen Frau, die hinter der Gießenerin fuhr. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Radlader beschädigt Renault

Am Dienstag (18.Mai) gegen 14.30 Uhr beschädigte ein 39-jähriger Mann mit einem Radlader im Baustellenbereich Bachgärten/Im Niederfeld einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 30-jähriger Mann in einem BMW und eine 64-jährige Gießenerin in einem VW befuhren am Dienstag (18.Mai) gegen 14.35 Uhr hintereinander den Schiffenberger Weg stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 6 bremste der BMW-Fahrer. Vermutlich bemerkte die Gießenerin den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Buseck: Wildunfall

Mittwochnacht (19.Mai) gegen 02.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Buseck in einem Audi die Bundesstraße 49 von Reiskirchen in Richtung Annerod als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Busecker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier rannte nach dem Aufprall ins Feld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Laubach: Reh von Opel erfasst

Ein 61-jähriger Mann in einem Opel befuhr Mittwochnacht (19.Mai) gegen 04.50 Uhr die Landstraße 3007 von Grünberg nach Münster als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 Euro.

