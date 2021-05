Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Kreis Höxter (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in Dalhausen ergab sich der Verdacht, dass der 30-jährige Fahrer eines Pkw Audi unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, so dass bei dem Mann eine Blutprobe angeordnet wurde.

In Brakel musste ebenfalls ein Pkw-Fahrer mit zum Arzt. Der 31-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem VW am Bahndamm aufgefallen. Da er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Drogeneinfluss stand, wurde er kontrolliert. Auch diesmal zeigte er drogenbedingte Ausfallerscheinungen. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell