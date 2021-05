Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto schleudert in Leitplanke: Totalschaden

Höxter (ots)

Totalschaden entstand an einem Mitsubishi Colt, der auf der B 64 zwischen Holzminden und Höxter gegen eine Leitplanke geprallt war. Zwei Mitfahrerinnen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der mit vier Personen aus den Kreisen Northeim und Göttingen besetzte Wagen fuhr am Donnerstag, 13. Mai, gegen 11.30 Uhr auf der B 64 von Holzminden kommend in Fahrtrichtung Höxter. Auf gerade Strecke kam das Auto, das von einem 21-Jährigen aus dem Kreis Northeim gesteuert wurde, nach links auf die Gegenfahrbahn und schleuderte dort in die Leitplanke. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Die 15-jährige Beifahrerin und eine auf der Rückbank sitzende 21-Jährige wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer und ein 17-jähriger Mitfahrer auf der Rückbank blieben unverletzt. Der Mitsubishi Colt wurden durch den Aufprall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr während der Bergung und Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei. /nig

