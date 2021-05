Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Bahnhofsgebäude eingebrochen

Bild-Infos

Download

Höxter (ots)

In das Bahnhofsgebäude in Höxter-Ottbergen sind unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen. In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 11. Mai, gegen 11 Uhr bis Mittwoch, 12. Mai, um 8.30 Uhr haben der oder die Täter eine Scheibe eingeschlagen, sich dann anscheinend längere Zeit im Gebäude aufgehalten und mehrere Getränke konsumiert. Leere Flaschen wurden dabei zurückgelassen. Ob auch etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell