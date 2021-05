Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Abschlussmeldung zum schweren Unfall auf der A5

Gießen (ots)

Fernwald/A5: Schwerer Unfall auf der A5

Wie bereits berichtet kam heute Vormittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen der Ausfahrt Fernwald und dem Gambacher Kreuz in Fahrrichtung Frankfurt. Eine Person starb noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand gegen 08.20 Uhr ein 44-jähriger Fahrer eine Lastzuges am Stauende einer Baustelle, als der Fahrer eines Transporters mit polnischer Zulassung von hinten in das LKW-Gespann auffuhr. Durch die Kollision erlag der Fahrer des Kleintransporters noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 44-jährige LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Anhänger war so stark beschädigt, dass geladenen Fensterscheiben und Stahlträger umgeladen werden mussten.

Der Sachschaden wird auf etwa 60.00 Euro geschätzt.

Die Identität des Verstorbenen konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Für die Rettungs- und anspruchsvollen Bergungsarbeiten musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Fernwald voll gesperrt werden. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die bis 13.00 Uhr andauernde Vollsperrung. Eine einspurige Durchfahrt ist aktuell möglich.

Sabine Richter

Pressepsrecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell