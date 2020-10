Polizei Homberg

POL-HR: Oberurff-Schiffelborn: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Oberurff-Schiffelborn Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 23.10.2020, 07:30 Uhr bis 24.10.2020, 08:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch in der Hainstraße. Die Täter hatten erfolglos versucht die Eingangstür des Wohnhauses aufzubrechen. Die Eingangstür wurde hierbei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell