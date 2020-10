Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Sicherheitsrolladen verhindert Einbruch in Juweliergeschäft

Homberg (ots)

Tatzeit: 17.10.2020, 22:53 Uhr

Am Samstagabend haben unbekannte Täter versucht, in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Sicherheitsrolladen verhinderten das Eindringen in das Geschäft.

Die Täter entnahmen einen Gullideckel aus der Straße, trugen ihn ca. 400 Meter zum Juweliergeschäft und versuchten damit die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Das Sicherheitsglas hielt aber soweit dem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter keinen Zugriff auf die Auslagen bekamen. Zudem fuhren automatisch die Sicherheitsrolladen herunter. Das hat das weitere Vorhaben der Täter verhindern können. Durch die zerborstene innenliegende Glasscheibe wurden zwei Wanduhren und drei Setzkästen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5.500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

