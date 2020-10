Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Taschendiebe schlagen in Discountern gleich drei Mal zu

Homberg (ots)

Tatzeit: 15.10.2020, 10:20 Uhr bis 15:30 Uhr

Gestern haben unbekannte Taschendiebe gleich drei Mal in Discountern zugeschlagen und je eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen.

Gegen 10:20 Uhr fischten die Diebe in einem Discounter in der Straße "Am Hospital" die Geldbörse mit 80,- Euro Bargeld einer 55-jährigen Kundin aus ihrer Handtasche, die sie im Einkaufswagen abgestellt hatte und nur kurz unbeaufsichtigt ließ. Um 15:30 Uhr schlugen sie im gleichen Discounter wieder zu. Hier griffen die Diebe unbemerkt in die äußere Jackentasche eines 77-jährigen Kunden, und stahlen die Geldbörse mit 80,- Euro Bargeld, EC-Karte, Führerschein und Personalausweis. Um 11:20 Uhr gingen die Täter in einem Discounter in der Gießener Straße auf Diebestour. Hier entwendeten sie die Geldbörse mit 70,- Euro Bargeld einer 58-jährigen Kundin, aus deren Handtasche, die sie umhängen hatte. Eine Beschreibung der Diebe liegt der Polizei nicht vor.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps und Verhaltensregeln, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können:

1. Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

2. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Bewahren sie nie die PIN zusammen mit ihrer EC-Karte in ihrer Geldbörse auf.

3. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

4. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

5. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell