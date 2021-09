Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigungen in Reutlingen; Korrektur zur Pressemeldung vom 11.09.21

13:52 Uhr

Reutlingen (ots)

Mehrere Gebäude im Stadtgebiet beschmiert (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten, der von Freitag auf Samstag mehrere Gebäude im Stadtgebiet mit Hakenkreuzen beschmiert hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachte der Tatverdächtige zwischen 20 Uhr und 7.15 Uhr über zwei Dutzend der verbotenen Symbole mit schwarzer Farbe an Behörden und Bürogebäuden in der Bismarck-, Hindenburg- und Kanzleistraße sowie auf dem Marktplatz an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (rn)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 11.09.2021/ 13.52 Uhr. Bei nachfolgendem Artikel hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Wir bitten Sie, die nachstehende, korrigierte Meldung zu verwenden:

Reichenbach an der Fils (ES): Verletzter Radfahrer aufgefunden - Zeugenaufruf

Ein verletzter und nicht ansprechbarer Radfahrer wurde am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Reichenbach aufgefunden. Der 43-jährige Mann der einen Fahrradhelm trug, wurde von anderen Verkehrsteilnehmern mittig auf der Straße, zusammen mit seinem Fahrrad liegend festgestellt. Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern war der Mann zuvor wegen seinem auffälligen Verhalten aufgefallen. Der Radfahrer musste durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 an das Polizeirevier Esslingen zu wenden. Insbesondere wird eine männliche Person mit silbernem Kleinwagen gesucht, welche zunächst an der Sturzörtlichkeit vor Ort war.

