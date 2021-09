Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angeklagter bei Hauptverhandlung geflüchtet - Fahndungserledigung (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Bezug: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 10.09.2021 um 16:00 Uhr

Der 28-Jährige, dem wie bereits berichtet, am Freitagmittag während der Hauptverhandlung die Flucht aus einem Tübinger Gerichtsgebäude gelungen war, konnte im Rahmen der intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet Reutlingen festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

