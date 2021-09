Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leicht verletzter Motorradfahrer; In Öffentlichkeit entblößt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Motorradfahrer leicht verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Otto-Bayer-Straße leicht verletzt worden. Ein 25-Jähriger wollte gegen 12.20 Uhr mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse aus einem Grundstück nach links auf die Otto-Bayer-Straße in Richtung Bahnhof Oberesslingen einbiegen. Aufgrund geparkter Fahrzeuge erkannte er den 28 Jahre alten Biker auf seiner Honda zu spät. Dieser versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes aber nicht mehr vermeiden und stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 7.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): In aller Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Eine polizeibekannte 39-Jährige musste am Donnerstagvormittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie sich in aller Öffentlichkeit entblößt hatte. Zunächst fiel die Frau gegen 10.50 Uhr in der Dresdner Straße auf. Dort soll sie an der Bushaltestelle "Lerchenäcker" Passanten belästigt und sich teilweise entkleidet haben. Wenig später, gegen 11.15 Uhr, trat die Tatverdächtige am Busbahnhof in der Stadtmitte erneut in Erscheinung. Hier entblößte die 39-Jährige schließlich komplett ihren Unterleib. Am Busbahnhof hielten sich zu diesem Zeitpunkt viele Passanten auf. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde die Tat dort auch von Kindern beobachtet. Das Polizeirevier Esslingen sucht daher nach Zeugen und bittet insbesondere die Erziehungsberechtigten dieser Kinder, sich unter 0711/3990-330 zu melden. (mr)

