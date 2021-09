Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Gewahrsam genommen; Verkehrsunfall; Erfolgreiche Vermisstensuche; Von Trickdieben bestohlen; Brände; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 18-Jähriger musste am Donnerstagabend in der Ringelbachstraße kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den jungen Mann gegen 21 Uhr an der Ecke Ringelbach-/ Payerstraße kontrollieren. Nachdem der 18-Jährige keinen Ausweis vorgezeigt und die Angaben seiner Personalien verweigert hatte, sollte er nach entsprechenden Dokumenten durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich, sodass ihm mit der Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung Handschließen angelegt werden mussten. Der laut herumschreiende 18-Jährige wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht, wo er sich beruhigte. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. (rn)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hat. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Lenker mit seiner C-Klasse die Reutlinger Straße von der Eichbergstraße herkommend. Beim Linksabbiegen in die Straße Bei der Ziegelhütte übersah er den entgegenkommenden, 51 Jahre alten Radfahrer. Der Radler versuchte vergeblich, mit einem Brems-/ und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Er prallte mit seinem Pedelec gegen die Beifahrertür, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Nürtingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Eine aus einem Seniorenzentrum vermisste 76-Jährige ist in der Nacht zum Freitag im Zuge der Suchmaßnahmen von einer Polizeistreife wohlbehalten aufgefunden worden. Die Frau hatte das Gebäude wohl gegen Mitternacht unbemerkt verlassen, worauf ihr Fehlen bemerkt und die Polizei verständig worden war. Gegen 3.40 Uhr entdeckten zwei Beamte des Polizeireviers Nürtingen die orientierungslose Seniorin auf einem Fußgängerweg unweit des Seniorenzentrums und brachten sie zurück. Sie war offenbar leicht unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. (mr)

Nürtingen (ES): Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Jugendlichen hat sich am Donnerstagabend in Zizishausen ereignet. Der 16-Jährige befuhr kurz nach 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Inselstraße und hielt zum Rechtsabbiegen an der Einmündung in die Oberboihinger Straße an. Eine nachfolgende, 19 Jahre alte Frau hielt mit ihrem Skoda zunächst ebenfalls hinter ihm an. Beim Anfahren übersah die Pkw-Lenkerin den immer noch wartenden Jugendlichen und fuhr auf dessen stehende Yamaha auf. Der 16-Jährige stürzte anschließend auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Sein Zweirad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppwagen mitgenommen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Pkw contra Motorradfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer ist es am Donnerstagvormittag auf der Schlierbacher Straße gekommen. Kurz vor elf Uhr bog ein 60 Jahre alter Kraftrad-Lenker von der Einfahrt eines Schnellrestaurants nach links auf die Schlierbacher Straße ein, da er davon ausging, dass der aus dieser Richtung kommende KIA seinerseits nach rechts abbiegen würde. Die 77-jährige KIA-Fahrerin soll entsprechend geblinkt haben. Da die Seniorin jedoch geradeaus fuhr kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 60-Jährige von seinem Zweirad stürzte. Er kam mit offenbar leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf insgesamt etwa 8.000 Euro belaufen. (mr)

Kirchheim (ES): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Trickdiebe haben am Donnerstagnachmittag mehrere hundert Euro bei einer Seniorin in Ötlingen erbeutet. Die bislang unbekannten Männer klingelten gegen 15 Uhr bei der Frau in der Stuttgarter Straße und gaben an, den Kabelanschluss überprüfen zu müssen. Im Gebäude trennten sich die beiden und verlangten von ihr, den Fernseher im Auge zu behalten, während sie die Überprüfungen durchführen. Kurze Zeit später bemerkte die ältere Dame, dass die Unbekannten das Haus verlassen und Geld mitgenommen hatten. Der erste Täter ist etwa 170 bis 180 cm groß und schlank. Er trug eine karierte Hose und eine dunkle Anzugsjacke. Der zweite Täter ist zirka 160 bis 170 cm groß, etwas untersetzt und war komplett dunkel angezogen. Beide Männer haben einen dunklen Teint sowie schwarze, kurze Haare. Sie sprachen Hochdeutsch ohne Akzent. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/5010 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Aichtal (ES): Schaltschrank in Brand geraten

Offenbar infolge eines technischen Defekts hat der Schaltschrank einer Halle in der Straße Mühläcker am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, Feuer gefangen. Drei Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden entdeckten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften hatte einer der Entdecker den Brand mit einem Feuerlöscher bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Personenkontrolle gestört

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen eine 36-Jährige, die in der Nacht zum Freitag in der Mühlstraße in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 0.20 Uhr hatte die Frau eine anderweitige Personenkontrolle des kommunalen Ordnungsdienstes gestört und die Mitarbeiter beleidigt sowie bedroht. Außerdem soll sie versucht haben, nach diesen zu schlagen und zu treten, sodass ihr Handschließen angelegt werden mussten. Zwischenzeitlich hinzugerufene Beamte, die ebenfalls von der 36-Jährigen beleidigt und bespuckt wurden, brachten sie zum Polizeirevier, wo sie die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. (rn)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 61-Jährige bei einem Sturz am Donnerstagabend zugezogen. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad kurz nach 18.30 Uhr die leicht abschüssige Sigwartstraße in Richtung Hölderlinstraße und wollte auf den erhöhten Radweg wechseln. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Rad und kam zu Fall. Die 61-Jährige wurde in der Folge in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt (Zeugenaufruf)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, bei einer Bar in der Marktgasse zugetragen hat, musste ein 51-Jähriger mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Mann zunächst mit einer Flasche auf einen 54-Jährigen eingeschlagen haben. Unmittelbar darauf erhielt er offenbar selbst von einem unbekannten Beteiligten einen Schlag ins Gesicht, worauf er zu Boden fiel. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Donnerstagvormittag auf der Reutlinger Straße. Gegen 10.15 Uhr wollte ein 46-Jähriger mit seinem Laster vom Parkplatz eines Baumarkts auf die Reutlinger Straße wechseln, worauf es zur Kollision mit dem dort stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mini Cooper einer 43 Jahre alten Frau kam. Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin zur Abklärung möglicher Verletzungen in eine Klinik. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt zirka 8.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Zwei Fahrer haben sich bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Ein 28-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse auf der Wilhelmstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Da er auf ein Tankstellengelände nach rechts abbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein nachfolgender, 62 Jahre alter Mercedes-Lenker zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf. Der Unfallverursacher musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Seine E-Klasse war nicht mehr fahrbereit. Der 28-Jährige benötigte zunächst keine ärztliche Versorgung. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Heu in Brand geraten

Ein Feuer in einem Heulager in der Straße Heuberger Hof hat am Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war das Heu gegen 15.50 Uhr aufgrund eines entstandenen Funkenflugs bei Bauarbeiten in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften waren die Flammen bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. (rn)

Bisingen (ZAK): Lkw rollt auf Streifenwagen

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist an einem Streifenwagen entstanden, als am Donnerstagnachmittag ein Lkw dagegen gerollt ist. Ein 54-Jähriger war mit einem Lastwagen der Marke MAN auf der B 27 in Richtung Balingen unterwegs, als ihm auf Höhe der Anschlussstelle Steinhofen ein Reifen platzte. Ein nachfolgender Pkw-Lenker fuhr über die Reifenteile und beschädigte seinen Wagen. Beide Beteiligten hielten daraufhin auf dem Standstreifen an. Eine kurze Zeit später hinzukommende Streife des Polizeireviers Hechingen stellte ihr Fahrzeug zirka 80 Meter dahinter zum Absichern der Unfallstelle ab. Etwa 30 Minuten später setzte sich der Lkw gegen 15.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig in Bewegung. Auf dem Gefälle rollte er anschließend rückwärts und krachte mit Wucht gegen den Streifenwagen. Beide Fahrzeuge waren während des Unglücks unbesetzt. An dem Lkw war ersten Erkenntnissen nach kein Schaden entstanden. (ms)

