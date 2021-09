Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Beim Rangieren Unfall verursacht

Ein Autofahrer hat am Donnerstagvormittag in der Pliensauvorstadt im Bereich der Schrebergärten einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist. Kurz vor zehn Uhr wollte der 88 Jahre alte Mann seinen Skoda auf dem für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Weg Waldäcker parken. Beim Rangieren rutschte er vom Bremspedal ab und kam versehentlich aufs Gaspedal. Er kollidierte daraufhin zunächst mit einer Mauer und anschließend mit der Schubkarre eines entgegenkommenden 68-jährigen Fußgängers. An einer weiteren Mauer kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der Fußgänger, der durch die Kollision zu Fall gekommen war, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Skoda entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. (sm)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen Hailfingen und Tailfingen zugezogen. Die 36 Jahre alte Frau befuhr kurz vor 18 Uhr mit ihrem Smart Fortwo die K6919 aus Richtung Hailfingen kommend in Fahrtrichtung Tailfingen. In einer Linkskurve kam sie zunächst nach rechts ins Bankett, geriet beim Gegenlenken ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Smart mehrmals bevor er zum Liegen kam. Die Smart-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von der Unfallstelle abtransportiert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sm)

