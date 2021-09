Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hinweis auf eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Reutlingen (ots)

Gammertingen (SIG): Säugling ausgesetzt - Polizei sucht Kindsmutter

In einem Mehrfamilienhaus in Mariaberg ist am Montagabend ein Neugeborenes ausgesetzt worden. Der Säugling wurde in den Abendstunden von einer bislang unbekannten Person im Keller des Hauses abgelegt. Das Baby war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Stunden alt und wurde nach seinem Auffinden sofort medizinisch versorgt.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Kindsmutter aufgenommen und schließt nicht aus, dass sich die Frau in einer extremen Notsituation befunden hat. Daher wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten:

- Wer hat am Montag in den Abendstunden in Mariaberg auffällige Personen oder ein fremdes Fahrzeug beobachtet?

- Wer kann sachdienliche Hinweise zum Fehlen eines Babys geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 07571/104-0.

