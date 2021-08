Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeuge aufgebrochen - Geldbörsen entwendet

Wolfsburg (ots)

Königslutter Holtnickel

12.08.2021, 22.00 Uhr - 13.08.2021, 06.45 Uhr

Königslutter, Wilhelm-Schwieger-Straße

12.08.2021, 23.00 Uhr - 13.08.2021, 05.50 Uhr

Die Polizei in Königslutter registrierte zwei Einbrüche in Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dabei richteten die Unbekannten einen Schaden von rund 1.500 Euro an. In der Straße Holtnickel zerstörten die Unbekannten zwischen Donnerstagabend 22.00 Uhr und Freitagmorgen 06.45 Uhr die Seitenscheibe eines Seat Ibiza. In der Wilhelm-Schwieger-Straße erwischte es zwischen Donnerstagabend 23.00 Uhr und Freitagfrüh 05.50 Uhr einen VW Passat. Auch hier zerstörten die Täter die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite. In beiden Fällen hatten die Nutzer ihre Geldbörse gut sichtbar in der Mittelkonsole liegen lassen. Diese wurden von den Tätern entwendet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals davor, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Sie werden so leichte Beute der Langfinger.

Die Polizei hofft dennoch darauf, dass Zeugen Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen geben können. Zuständig ist die Polizei in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell