POL-COE: Südkirchen, Oberstr./Münsterstr. // Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (08.05.21), gegen 16.05 Uhr befuhr ein 59-Jähriger Autofahrer aus Nordkirchen die Oberstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung Münsterstraße / Oberstraße beabsichtigte er nach rechts auf die Münsterstraße mit Fahrtrichtung Cappenberg abzubiegen. Hier ließ er zunächst eine von rechts kommende Radfahrerin, welche den Radweg in Richtung Nordkirchen befuhr, auf ihrem Pedelec passieren und fuhr dann wieder an. Nun übersah er den ebenfalls von rechts kommenden 61-Jährigen Pedelecfahrer aus Meschede, welcher auch den Radweg in Richtung Nordkirchen befuhr. Es kommt zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzt. Dabei wird er verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Krankenhaus Lüdinghausen gebracht.

