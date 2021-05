Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Radfahrsicherheit im Blick

Coesfeld (ots)

Zur Sicherheit von Radfahrern kann jeder Verkehrsteilnehmer etwas beitragen - die Pedalritter inbegriffen. Die Polizei hat am Mittwoch (05.05.21) in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen am länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktionstag "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" teilgenommen.

Bei 22 von 67 kontrollierten Radfahrern gab es etwas zu beanstanden. An einigen Leezen war das Licht defekt. Andere Radfahrer nutzten nicht die durch Beschilderung vorgegebenen Radwege. Dafür mussten sie Verwarngelder zahlen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhält ein Radfahrer, der während der Fahrt das Mobiltelefon nutzte.

Aber auch bei 17 Auto- und Lkw-Fahrern stellte die Polizei Verstöße fest. Sie waren nicht angeschnallt oder nutzten das Handy. Auch hier erhoben die Beamten Verwarngelder und fertigten in dem einen Fall eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Da es bei dem Aktionstag zudem um Sensibilisierung und Aufklärung ging, wiesen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Coesfeld auf Gefahren hin. Ein Großteil der Fahrradfahrer war ohne Helm unterwegs. Anders als die meisten E-Bike-Nutzer.

Die Verkehrssicherheitsberater tadelten nicht nur, sondern lobten auch jene Radfahrer, die sich gut und aufmerksam im Straßenverkehr verhielten. Zudem verteilten sie Flyer und reflektierende Armbänder. Die Aktion wurde im Jahr 2018 von der Innenministerkonferenz ins Leben gerufen und hat jährlich eine andere Schwerpunktsetzung.

Im Kreis Coesfeld verunglückten im Jahr 2020 (313) weniger Radfahrer als 2019 (358).

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell