Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Im Mersch/Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Im Rahmen von Durchfahrtskontrollen standen Polizisten am Donnerstag (06.05.201) an der Straße "Im Mersch" in Ascheberg. Gegen 16.10 Uhr stoppten sie einen 28-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen, der unerlaubter Weise die Straße befuhr. Die Zufahrt ist derzeit nur für Anlieger möglich. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise bei dem Mann, die auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogentest war positiv auf THC.

Auf der Wache Lüdinghausen entnahm ein Arzt dem 28-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Autofahrer die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell