POL-RBK: Rösrath - Tresor bei Einbruch in Bäckerei gestohlen

Rösrath (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (06.05.) sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Die Bäckerei befindet sich in einem Supermarkt im Gewerbegebiet Scharrenbroich und kann zu den Öffnungszeiten über die Haupteingangstür des Supermarktes erreicht werden.

Um 06:00 Uhr morgens fiel einer Angestellten auf, dass eine Nebeneingangstür aufgebrochen wurde, nachdem am Vorabend gegen 20:45 Uhr alles verschlossen wurde.

Aus einem Büroraum wurde ein Tresor entwendet, in dem sich ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich befand.

Der entstandene Sachschaden wird zudem auf 2.000 Euro geschätzt. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

