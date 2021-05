Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruchsversuch in Praxis

Kürten (ots)

Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis auf der Wipperfürther Straße in Kürten-Dürscheid einzubrechen. Die Täter scheiterten am Türschloss und ließen von dem Versuch ab. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0. (mw)

