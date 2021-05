Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Sachbeschädigung vor dem Rathaus - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei RheinBerg sucht nach Zeugen, die am späten Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen vor dem Rathaus am Wilhelm-Wagener-Platz im Stadtteil Bensberg gemacht haben. Unbekannte beschädigten eine Mülltonne, indem sie eine präparierte Spraydose auf dieser platzierten und zerplatzen ließen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er einen lauten Knall gehört und kleine Flammen am Tatort bemerkt hatte. Der Zeuge konnte das Feuer glücklicherweise austreten, sodass die Feuerwehr nicht anrücken musste. Bei dem Vorgang entstand ein etwa fünf Zentimeter großes Loch auf dem Deckel der Mülltonne; der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Über einen ähnlichen Vorfall berichtete die Polizei im vergangenen Monat (17.04. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4892399 )

Hinweise bitte an 02202 205 - 0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell