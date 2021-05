Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Werkstatt

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (05.05.) brachen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in den Werkstattraum eines Industriemuseums an der Adresse "Alte Dombach" ein. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell