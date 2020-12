Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen Ampel, hoher Sachschaden

FuldaFulda (ots)

Am 23.12.2020 befuhr gegen 20:20 Uhr ein Pkw BMW die Dalbergstraße in Fulda in Fahrtrichtung Rangstraße. Unmittelbar nach Überqueren des Kreuzungsbereichs mit der Brauhausstraße kam die 28-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Fußgängerampel. Die Lichtzeichenanlage wurde komplett zerstört, am Pkw BMW entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 55000 Euro beziffert. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

