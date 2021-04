Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte zünden selbstgebauten Böller an einer Rathaustreppe

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend (17.04.) gegen 23:45 Uhr haben Unbekannte einen selbst gebauten Böller an einer Steintreppe am Rathaus am Wilhelm-Wagner-Platz in Bensberg gezündet. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr kam jedoch nicht zum Einsatz, da bei Eintreffen kein Feuer mehr brannte. Durch die Explosion ist lediglich geringer Schaden am Mauerwerk in Form von Rußspuren und leichten Abplatzungen entstanden. Der Schaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Nach einer ersten Betrachtung handelte es sich um einen röhrenförmgen Eigenbau. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz geschrieben.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

