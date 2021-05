Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Rollerkontrolle eskaliert

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (05.05.) um 14:30 Uhr haben Polizisten auf der Bensberger Straße in Forsbach einen Rollerfahrer erwischt, wie er ohne Versicherungskennzeichen und ohne Helm den Gehweg der Straße befuhr.

Sie folgten ihm zu seiner nahe gelegenen Wohnanschrift und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Doch der 18-jährige Rösrather wollte sich nicht ausweisen, sondern brüllte lautstark "verzieht euch hier". Aggressiv und provokativ ging er auf einen Polizisten zu und unterschritt deutlich den Mindestabstand, wobei er auch keinen Mundschutz trug. Als er zur Abwendung eines bevorstehenden Angriffs zu Boden gebracht wurde, meldete sich sein ebenfalls 18-jähriger Bruder aus dem Wohnhaus und gebärdete sich in gleicher Weise. Er schrie die Polizisten schon aus der Ferne an und kam dann umgehend auch zum Ort des Geschehens, um die Maßnahmen in aggressiver Manier zu stören und die Polizisten mit einem Handy zu filmen.

Als auch seine Personalien festgestellt werden sollten, riss er sich los und wurde ebenfalls kurzzeitig zu Boden gebracht und fixiert.

Nun gesellte sich auch noch die 52-jährige Mutter der beiden hinzu und versuchte eine Polizistin zu schubsen, um an ihren Sohn zu gelangen. Sie wurde zurückgedrängt und beruhigte sich wenig später.

Beide Brüder filmten zeitweise mit ihren Mobiltelefonen die Polizisten und zeichneten das Geschehen und die Gespräche auf, obwohl ihnen dies mehrfach ausdrücklich untersagt wurde.

Mit Unterstützungskräften konnte die Situation beruhigt werden. Die Mobiltelefone der Brüder wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft als Beweismittel beschlagnahmt. Unter leichter Gegenwehr konnten die Polizisten den Männern die Mobiltelefone aus den Händen nehmen.

Beide Brüder und ein Polizist wurden bei den Aktionen leicht verletzt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Verletzung der Vetraulichkeit des Wortes geschrieben.

Der ursprüngliche Anlass, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wurde als separate Strafanzeige erfasst. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell