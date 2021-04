Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Messgerät eingetreten

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter der Ordnungsbehörde haben am Donnerstagmittag eine Radarkontrolle in der Möllendorfstraße durchgeführt. Gegen viertel nach eins fuhr ein Rollerfahrer an das Messgerät heran und hielt an. Sein Mitfahrer stieg ab und trat gegen das Messgerät. Danach fuhren sie weiter. Der Schaden an dem Messgerät liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell