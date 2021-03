Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Geldwechseldiebstahl im Koppeldamm

Bad Segeberg (ots)

Heute Vormittag (24.03.2021) ist es im Elmshorner Koppeldamm zu einem Geldwechsel-Diebstahl zum Nachteil eines 83-Jährigen aus Kölln-Reisiek gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hob der 83-Jährige gegen 11:00 Uhr Geld innerhalb einer Bank im Koppeldamm ab.

Kurz nach dem Verlassen der Bank sprach ihn ein Unbekannter an und bat um das Wechseln einer 1-Euro-Münze. Der Senior kam dem Wunsch nach und wechselte die Münze.

Wenig später stellte er den Verlust von 500 Euro fest.

Bei dem möglichen Täter soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von circa 1,70 Meter gehandelt haben. Er hätte wenig Haare gehabt und könnte vom Phänotypus her aus dem westasiatischen Raum stammen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um sachdienliche Hinweise von etwaige Zeugen unter 04121 8030.

Der Geldwechsel-Trick

Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt.

Der Täter nimmt sich mit Daumen und Zeigefinger eine Münze heraus. Was das Opfer nicht sehen kann: Mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger der gleichen Hand zieht er mit einer unglaublichen Fingerfertigkeit zeitgleich das gesamte Papiergeld aus dem Papiergeldfach.

Wenn Sie als hilfsbereiter Mensch Fremden dennoch Geld wechseln möchten, halten Sie Abstand, damit der Bittsteller nicht in Ihrer Geldbörse "beim Suchen hilft".

Die Polizei gibt dazu folgende Tipps:

Lassen Sie Fremde beim Geldwechseln nicht in Ihre Geldbörse schauen.

Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechselns, wie z.B. in einem nahe gelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut.

Seien Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden.

Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie unbedingt brauchen.

Verstauen Sie nach dem Abheben bei der Bank oder am Geldautomat das Geld sicher, am besten direkt am Körper. Keinesfalls sollten Sie größere Beträge in Ihrer Geldbörse mit sich führen.

Diese und weitere Hinweise zu den unterschiedlichsten Maschen der Täter finden Sie im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell