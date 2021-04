Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag eingehandelt. Dass er so schnell ermittelt werden konnte, ist einer aufmerksamen Zeugin zu verdanken.

Die Zeugin meldete kurz nach 11 Uhr der Polizei, dass sie in einem Parkhaus in der Badstraße beobachtet habe, wie ein Autofahrer beim Rangieren gegen einen geparkten Wagen stieß. Der Unfallfahrer stieg aus, schaute sich den Schaden an, fuhr dann aber trotzdem davon.

Dank der schnellen Mitteilung - inklusive der Kennzeichen der beiden Fahrzeuge - fand die Polizeistreife den beschädigten Wagen noch vor Ort und konnte sich ein Bild vom angerichteten Schaden machen: die Heckstoßstange des Peugeot war beschädigt.

Anschließend fuhren die Beamten zur Adresse, die für das Verursacherfahrzeug eingetragen war. Der Opel stand vor Ort, und es war ein massiver Streifschaden am vorderen Kotflügel und der Stoßstange zu erkennen.

Der 85-jährige Halter gab zu, den Wagen selbst gefahren zu haben. Er berichtete, dass er an dem anderen Fahrzeug keinen Schaden entdeckt habe. Lediglich die heruntergefallene Kappe der Anhängerkupplung habe er aufgehoben und wieder auf ihren Platz gesetzt.

Mit der Tatsache konfrontiert, dass an dem Peugeot die Heckstoßstange beschädigt wurde, räumte der Mann ein, dass er den Schaden vermutlich im Dunkel des Parkhauses nicht gesehen habe... |cri

