Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hyundai beschädigt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag in der Isigny-Allee eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam es zwischen 9 und 9.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw.

An dem Hyundai eines Pflegedienstes, der in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt war, wurde von einem unbekannten Täter die Motorhaube beschädigt. Vermutlich schlug der Täter mit einem Gegenstand gegen das Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. |cri

