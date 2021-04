PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Versuchter Diebstahl aus Garage +++ Verkehrsunfallflucht +++ Verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall +++ Verletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1. Versuchter Diebstahl aus Garage, Hofheim am Taunus, Amselweg, Samstag, 24.04.2021, 17:00 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 24.04.2021 gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in Hofheim am Taunus-Marxheim im Amselweg ein versuchter Diebstahl aus einer Garage.

Ein 24-jähriger Mann aus Hofheim begab sich zur Tatzeit in die offenstehende Garage des Geschädigten und beabsichtigte Werkzeug aus dieser zu entnehmen. Dies konnte der Geschädigte beobachten, den Täter stellen und festhalten. Die Polizei aus Hofheim konnte den 24-jährigen Mann aus Hofheim anschließend vor Ort festnehmen.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht, Sulzbach am Taunus, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 24.04.2021, 15:25 Uhr - 16:50 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 24.04.2021 zwischen 15:25 Uhr und 16:50 Uhr, kam es im Main-Taunus-Zentrum auf dem Parkplatz P1 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 15:25 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz des P1 im Main-Taunus-Zentrum und ging einkaufen. Als der Geschädigte gegen 16:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seiner Frontstoßstange fest. Ein Unfallverursacher gab sich allerdings nicht zu erkennen.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall, Kelkheim, Robert-Koch-Straße, Samstag, 24.04.2021, 18:40 Uhr

Am Samstagabend, den 24.04.2021 gegen 18:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Robert-Koch-Straße in Kelkheim. Hierbei verletzte sich ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Kelkheim.

Der 45-jährige Fahrradfahrer aus Kelkheim befuhr die Robert-Koch-Straße in Kelkheim-Ruppertshain in Fahrtrichtung Fischbach. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 45-jährige Fahrradfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Anschließend musste der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus verbracht werden. Laut Aussage des 45-jährigen Fahrradfahrers, soll er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug abgedrängt worden sein. Hinweise zu dem vermutlichen Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Direkte Unfallzeugen sind bislang nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Verletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall, Flörsheim am Main, Ahlerpfad, Samstag, 24.04.2021, 19:20 Uhr

Am Samstagabend, den 24.04.2021 gegen 19:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ahlerpfad in Flörsheim. Hierbei verletzte sich eine 47-jährige Fahrradfahrerin aus Hattersheim schwer.

Die 47-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Ahlerpfad in Flörsheim in Fahrtrichtung Weilbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die 47-jährige Fahrradfahrerin, verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Trunkenheitsfahrt, Sulzbach am Taunus, L3266, Sonntag, 25.04.2021, 00:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, den 25.04.2021 gegen 00:20 Uhr, führte die Polizeistation Eschborn eine stationäre Verkehrskontrolle in Sulzbach am Taunus auf der L3266 durch. Hierbei kontrollierte eine Streife der Polizeistation Eschborn einen Fahrzeugführer, welcher Auffälligkeiten in der Fahrweise zeigte. Während der Kontrolle zeigte ein Drogenschnelltest an, dass der 22-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von THC stand. Ein Alkoholtest ergab außerdem einen Wert, welcher nicht mehr zum Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr geeignet war. Zudem stellte sich heraus, dass der Führerschein des 22-jährigen Autofahrers gefälscht war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gefertigt: Döbbel, PHK (KvD)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell