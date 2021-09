Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unterbringungsbefehl gegen 35-Jährigen erlassen (Rottenburg)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 08.09.2021/13.48 Uhr

Rottenburg (TÜ): Der 35-jährige Beschuldigte, der am Dienstagabend in Rottenburg mehrere Personen mit einem Messer bedroht und versucht hatte, auf einen 39-jährigen Rollerfahrer einzustechen, ist am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Unterbringungsbefehl und wies den Mann in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie ein. (ak)

