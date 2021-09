Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten/Zeugenaufruf; Einbruch; Stürze; Telefonbetrug; Mutmaßliche Graffiti-Sprayer dingfest gemacht

Reutlingen (ots)

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Die 42-Jährige musste gegen 16.15 Uhr mit ihrem Skoda an der Einmündung Markwiesenstraße in die L 384 verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, gleichaltriger Opel-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Astra auf. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): Grauer Mercedes gesucht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Dietweg/ Rommelsbacher Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 57-Jährige gegen 10.20 Uhr mit ihrem VW Golf an der grünen Ampel vom Dietweg aus nach links auf die Rommelsbacher Straße eingebogen. Dabei musste sie aufgrund eines von rechts und offenbar bei Rot in den Einmündungsbereich eingefahrenen Mercedes bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine hinter dem Golf fahrende 54-Jährige schaffte es daraufhin nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr mit ihrem Roller auf den Wagen auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes war zwischenzeitlich in Richtung Rommelsbach weitergefahren. Zeugen, die Hinweise zu dem älteren grauen Mercedes Kombi mit RT-Zulassung oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Bargeld gestohlen

Eine Gaststätte in der Kanzleistraße ist zwischen Montag, 14.30 Uhr, und Dienstag, zehn Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über ein wohl lediglich gekipptes Oberlichtfenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude und stieß im Inneren auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Von Ladefläche gestürzt

Ein 46-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände in der Rennstraße von der Ladefläche eines Lkw-Aufliegers gestürzt. Gegen 14.55 Uhr verlor der Mann bei Entladetätigkeiten aufgrund einer medizinischen Ursache den Halt und fiel zu Boden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (mr)

Köngen (ES): Betrug durch angebliche Bankmitarbeiterin (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Köngen ist am Dienstag von einer Telefonbetrügerin um mehrere hundert Euro gebracht worden. Die Anruferin gab sich gegenüber der Frau als Bankmitarbeiterin aus und verwickelte sie in ein professionelles Gespräch. Dabei fragte die Kriminelle unter dem Vorwand einer angeblich notwendigen neuen EC-Karte geschickt unter anderem nach den Kontodaten der Seniorin. Im Vertrauen darauf, dass es sich bei der Anruferin um eine tatsächliche Mitarbeiterin der Bank handeln würde, gab sie die Informationen preis. Daraufhin wurden vom Konto des Opfers mehrere hundert Euro abgebucht. Ob sich das Geld noch zurückbuchen lässt, ist noch unklar.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird nie bei Ihnen anrufen und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Nürtingen (ES): Arbeiter abgestürzt

Mit wohl schweren Verletzungen ist ein 52-Jähriger am Dienstagnachmittag nach einem Sturz vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der Arbeiter war gegen 16.25 Uhr auf der Terrassenüberdachung eines Gebäudes in der Tiefenbachstraße beschäftigt, als das Plexiglas nachgab und brach. Der Mann fiel daraufhin zu Boden. Er wurde noch vor Ort notärztlich erstversorgt. (mr)

Neuffen (ES): Verkehrsunfall mit drei Motorrädern

Ein Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwer verletzten Motorradfahrern hat sich am späten Dienstagnachmittag im oberen Bereich der Neuffener Steige ereignet. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 17.40 Uhr mit einer Triumph die L 1250 von Hülben herkommend bergab in Richtung Neuffen. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach überholte er vor dem Beginn einer unübersichtlichen, scharfen Linkskurve die Suzuki eines 44-Jährigen. Nachfolgend fuhr der 59-Jährige mit seiner Maschine auf der Mittellinie in die Kurve ein. Zeitgleich kam ihm ein 22-Jähriger auf seiner Yamaha entgegen, der sich aufgrund des Kurvenverlaufs in Schräglage befand. Beim Erkennen des Triumph-Lenkers leitete der Yamaha-Fahrer eine Vollbremsung ein. Hierbei stürzte er zu Boden und sein Motorrad rutschte gegen die Maschine des 59-Jährigen. Dieser wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, fiel ebenfalls auf die Fahrbahn und prallte gegen die angrenzende Böschung. Der 22-Jährige wurde bei der Kollision von seinem Motorrad geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Der zuvor überholte 44-jährige Suzuki-Lenker leitete beim Erkennen des Zusammenstoßes eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Dabei stürzte er ebenfalls auf die Straße, rutschte nach rechts weg und prallte ebenso gegen die Böschung. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Die beiden anderen Biker erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Motorrädern war ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Sie waren nicht mehr fahrbereit. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Straße mit einer speziellen Kehrmaschine gereinigt werden. Die Neuffener Steige war während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten, der Bergung der Motorräder sowie der Fahrbahnreinigung bis 21.15 Uhr voll gesperrt. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einer Unfallflucht, bei der ein Motorroller-Lenker am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden ist. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Roller gegen 14.50 Uhr die Mutzenreisstraße in Richtung Zollberg. Auf Höhe einer Kleingartenanlage verlangsamte er zunächst seine Geschwindigkeit, da er nach links auf sein Grundstück abbiegen wollte. Beim Abbiegen wurde der Zweirad-Lenker von einem bislang unbekannten Lenker eines kleineren, schwarzen Fiats überholt. Der Pkw-Lenker streifte den 51-Jährigen, der hierdurch zu Fall kam. Ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Ein in Richtung Breslauer Straße fahrender Zeuge hielt mit seinem Wagen an und kümmerte sich um den Verletzten. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (ms)

Neckartailfingen (ES): Von Pedelec gestürzt

Eine schwere Verletzung hat sich eine Pedelec-Lenkerin am Dienstagmittag beim Sturz von ihrem Fahrzeug zugezogen. Die 62-Jährige war kurz nach 13 Uhr in einer dreiköpfigen Gruppe auf dem Radweg vom Beutwangsee herkommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Auf Höhe der Reithalle kam die Fahrerin in einer rechtwinklig verlaufenden Linkskurve mit dem Vorderrad an den Randstein. Im Anschluss fiel sie zu Boden und verletzte sich schwer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Wand auf Schulgelände mit Graffiti beschmiert

Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei dingfest gemacht worden. Gegen 21 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass mehrere Personen eine Wand auf einem Schulhof in der Gerhard-Koch-Straße besprühen würden. Die alarmierten Beamten trafen in der Folge nicht nur auf die beiden 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen, sondern fanden auch die frisch angebrachten Schmierereien. Die mutmaßlich hierzu benutzten Spraydosen wurden sichergestellt. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Ostfildern wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an. (rn)

Unterensingen (ES): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Glücklicherweise ohne größere Blessuren haben zwei Autofahrer einen Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 313 überstanden. Ein 50-Jähriger war mit seinem BMW gegen 21.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Zwischen der Autobahn-Anschlussstelle und Oberensingen setzte der BMW-Lenker zum Überholen des vorausfahrenden Daihatsu eines 27-Jährigen an. Nachdem er den Überholvorgang aufgrund eines von hinten auf der linken Spur herannahenden Fahrzeugs abbrechen musste, geriet der BMW ins Schleudern und krachte in das Heck des Daihatsu. Dieser wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen die Leitplanke, ehe er anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Beide Männer waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Motorroller-Lenker übersehen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Motorroller-Lenker am Dienstagmittag erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen hat. Ein 28-Jähriger war mit einem Ford Mondeo gegen 13.15 Uhr auf der Europastraße unterwegs und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah der Pkw-Lenker den sich neben ihm befindlichen 46-Jährigen auf seiner Vespa. Durch den Zusammenstoß verlor der Zweirad-Lenker die Kontrolle über seinen Roller, geriet ins Schlingern und stürzte zu Boden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Mehrere Kinder bei Unfall verletzt

Drei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Entringen verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge fuhr ein Neunjähriger gegen 13.20 Uhr mit seinem Kinderfahrrad von einem Fußgängerweg im Bereich der Kelternstraße auf die Kirchstraße, worauf er von einem Omnibus erfasst wurde. Der 54 Jahre alte Fahrer des Linienbusses, der auf der Kirchstraße von der Ringstraße herkommend unterwegs war, hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Durch den Zusammenstoß stürzte der Neunjährige zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Aufgrund des Bremsmanövers zogen sich zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sowie ein achtjähriger Junge im Bus leichte Verletzungen zu. Die Kinder wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Sie konnten im Anschluss zusammen mit ihren Erziehungsberechtigten nach Hause entlassen werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 4.200 Euro. (mr)

Hechingen (ZAK): 42-Jähriger verletzt (Zeugenaufruf)

Aufmerksame Passantinnen haben in der Nacht zum Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, in der Münzgasse einen verletzt am Boden liegenden aber ansprechbaren 42-Jährigen gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte der alkoholisierte Mann zuvor auf der abschüssigen Straße im Bereich einer Parkplatzzufahrt gestürzt sein. Zur weiteren Behandlung wurde er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660, um Zeugenhinweise. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell