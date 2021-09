Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Passanten mit Messer bedroht

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ):

Ein 35-jähriger Mann ist am Dienstagabend von der Polizei festgenommen worden, nachdem er zuvor in der Rottenburger Innenstadt offenbar mehrere Passanten mit einem Messer bedroht hatte. Ab 18 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Passanten gelang es unterdessen, den 35-Jährigen im Bereich des Ehinger Platzes bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Verletzt wurde dabei niemand. Der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche und erheblich alkoholisierte Verdächtige wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und mögliche weitere, bislang bei der Polizei noch nicht bekannte Geschädigte werden gebeten, sich unter 07472/98010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (ak)

