Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kind aus Auto befreit; Rauch aus Holzofen; Schwan gerettet

Reutlingen (ots)

Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem heftigen Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der L 384 erlitten. Ein 26-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit einem VW Golf GTI auf der Landstraße von Betzingen herkommend in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er den Rückstau hinter einem verkehrsbedingt stehenden Fahrzeug, dessen Fahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Der Golf-Fahrer stieß gegen die MV Augusta eines 61 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass der Biker nach vorne von seiner Maschine stürzte und gegen den 1er BMW einer 32-Jährigen prallte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Motorrad sowie der Pkw des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf 18.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. Die L 384 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge bis 18.45 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montagvormittag beim Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw erlitten. Der 61-Jährige war gegen elf Uhr auf der Hauffstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr kurz nach der Einmündung mit der Tannenstraße in das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Der Radfahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Kleiner Junge aus Auto befreit

Ein 19 Monate alter Junge musste am Montagnachmittag aus einem geparkten Auto befreit werden. Seine Mutter war gegen 15.45 Uhr mit ihm zu einem Spielplatz an der Ecke Panorama-/Hohe Straße gefahren. Dort stellte sie ihren 13 Jahre alten Audi ab und verließ für kurze Zeit das Fahrzeug. Fatalerweise ließ sie den Fahrzeugschlüssel in dem Pkw zurück. Als die Frau zurückkam, hatte die Zentralverriegelung den Wagen verschlossen. Da auf die Schnelle kein Zweitschlüssel aufzutreiben war, meldete sie über Notruf ihre Notlage. Daraufhin fuhren die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie eine Streife des örtlichen Polizeipostens an den Unglücksort. Die Feuerwehr schlug eine Seitenscheibe an dem Auto ein und konnte den kleinen Jungen unverletzt und wohlbehalten befreien. Ihm hatte der Auflauf an Rettungskräften und die vielen Fahrzeuge mit Blaulicht sichtlich gefallen. (ms)

Filderstadt (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt

Weil er versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, hat ein 20-Jähriger am Montagabend einen Verkehrsunfall auf der Felix-Wankel-Straße verursacht. Der Mann war mit seinem Mercedes gegen 22 Uhr auf dem Seitenarm der Straße in Richtung Echterdinger Straße unterwegs und kam auf Höhe öffentlicher Parkflächen nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen auf dem Parkplatz stehenden Ford. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen angrenzenden Zaun geschoben. Die zwei 44 und 45 Jahre alten Insassinnen des Ford erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Rauch aus Holzofen

Starker Rauch aus einem Holzofen in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße hat am Montagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Bewohnerin alarmierte kurz vor 22 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem aufgrund des Qualms ein Rauchmelder in ihrer Wohnung angeschlagen hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 31 Rettungskräften angerückt war, konnte schnell Entwarnung geben. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie war unverletzt geblieben und konnte im Anschluss wieder in ihre Wohnung zurückkehren. (rn)

Tübingen (TÜ): Verletzter Schwan gerettet

Ein verletzter Schwan konnte am Montagabend in Tübingen gerettet werden. Aufmerksame Passanten bemerkten gegen 19 Uhr das verletzte Tier hinter dem Freibad am Neckarufer und verständigten die Polizei. Zusammen mit Spaziergängern und einem Tierpfleger aus dem Tübinger Tierheim gelang es einer Polizeistreife, den zunächst flüchtenden Schwan nach einer kurzen Verfolgung einzufangen. Der Schwan hatte sich in einer Angelschnur verfangen und mit dem Angelhaken am Hals verletzt. In einer Transportbox wurde er von dem Tierpfleger zu einem Tierarzt gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Kusterdinger Straße hat sich ein Radfahrer den ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 19 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Ford Focus die Kusterdinger Straße aus Richtung B27 kommend in Fahrtrichtung Lustnau. Als er nach links in die Bismarckstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden, vorrangberechtigten 29-jährigen Fahrradfahrer. Bei der Kollision stürzte der Fahrradfahrer auf den Asphalt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Ford war Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden. Die Höhe des am Fahrrad entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (sm)

