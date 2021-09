Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Betrügerin in Haft (Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 27.08.2021/11.55 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Balingen (ZAK)/Regensburg (BY)

Am Abend des 26. August 2021 ist im oberpfälzischen Regensburg eine mutmaßliche Betrügerin auf frischer Tat festgenommen worden. Sie steht unter dringendem Tatverdacht, am selben Tag bereits an einem gleichartigen Betrug in Balingen beteiligt gewesen zu sein. Die mittlerweile 26 Jahre alte Frau befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte ein Seniorenehepaar aus Balingen am Nachmittag des 26. August einen Anruf einer Betrügerin erhalten, die sich als Enkelin ausgab. Die Frau behauptete, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem ein Mann ums Leben gekommen sei. Um ihre scheinbar bevorstehende Inhaftierung zu verhindern und als Entschädigung für die Hinterbliebenen des angeblich Getöteten sei die Bezahlung mehrerer zehntausend Euro erforderlich. Von einer zweiten Betrügerin, die behauptete, mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu stehen, wurde die Abholung des Geldes avisiert. Als kurze Zeit später eine Person bei den Senioren klingelte, übergaben diese die geforderte Summe.

Noch am selben Abend konnte bei derselben Betrugsmasche in Regensburg die 26-Jährige vorläufig festgenommen werden, als sie bei anderen Opfern Geld abholte. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen ergaben mittlerweile den dringenden Verdacht, dass es sich bei der in Bayern festgenommenen und inhaftierten Polin auch um eine Tatbeteiligte im Balinger Betrugsfall handelt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (ms)

Link zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz vom 30. August 2021 zur Festnahme der Betrügerin:

https://www.polizei.bayern.de/oberpfalz/news/presse/aktuell/index.html/332018

